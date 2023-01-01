Платформа автоматизації відповідності вимогам безпеки № 1. Рухайтеся швидко, не порушуючи роботи. Амбіційні хмарні компанії в усьому світі довіряють Sprinto для забезпечення своїх програм відповідності вимогам безпеки та проходять перевірки безпеки, не порушуючи своїх кроків. Перш за все інтеграція, підтримка автоматизації, узгодженість з аудитом. Понад 1 мільйон перевірок відповідності оцінюється щомісяця. Відповідність вимогам безпеки не обов’язково складна. Широкий характер...

Вебсайт: sprinto.com

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