DrainX виробляє якісне сантехнічне обладнання та обладнання для очищення каналізації як для майстрів, так і для професіоналів. Наша основна увага — інновації, якість і довговічність. Ми досліджуємо та знаходимо додаткові функції, які шукають наші клієнти у своєму обладнанні, і старанно працюємо над пошуком рішення.

Вебсайт: drainx.com

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