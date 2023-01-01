DMM バーチャルオフィス

Доступно від 2530 ієн на місяць! Базуючись на концепції «офіс у вашому смартфоні», ми пропонуємо зручну систему, яка дозволяє пересилати пошту та користуватися необхідними для офісу функціями за допомогою смартфона. Ми готуємо різноманітні послуги, такі як пересилання пошти в той же день, оренда конференц-залів, індивідуальні камери схову, секретарський прийом, додавання назви компанії та підтримка реєстрації. Звичайно, можлива також корпоративна реєстрація!

Вебсайт: virtualoffice.dmm.com

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