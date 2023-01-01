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DMM バーチャルオフィス

DMM バーチャルオフィス

virtualoffice.dmm.com

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

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Доступно від 2530 ієн на місяць! Базуючись на концепції «офіс у вашому смартфоні», ми пропонуємо зручну систему, яка дозволяє пересилати пошту та користуватися необхідними для офісу функціями за допомогою смартфона. Ми готуємо різноманітні послуги, такі як пересилання пошти в той же день, оренда конференц-залів, індивідуальні камери схову, секретарський прийом, додавання назви компанії та підтримка реєстрації. Звичайно, можлива також корпоративна реєстрація!

Вебсайт: virtualoffice.dmm.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «DMM バーチャルオフィス». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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