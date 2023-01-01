Mercari — це найбільший японський блошиний ринок, де кожен може спокійно купувати та продавати. У нас є багато нових/невикористаних товарів, і ви можете оплатити кредитною карткою, оплатою оператора, магазином або банкоматом банку. У нас є унікальна система, за якою гроші перераховуються продавцю після доставки товару, тому ви можете бути впевнені .

Вебсайт: jp.mercari.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «メルカリ». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.