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メルカリ

メルカリ

jp.mercari.com

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «メルカリ» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Mercari — це найбільший японський блошиний ринок, де кожен може спокійно купувати та продавати. У нас є багато нових/невикористаних товарів, і ви можете оплатити кредитною карткою, оплатою оператора, магазином або банкоматом банку. У нас є унікальна система, за якою гроші перераховуються продавцю після доставки товару, тому ви можете бути впевнені .

Вебсайт: jp.mercari.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «メルカリ». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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