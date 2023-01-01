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DMM 講演依頼

DMM 講演依頼

kouenirai.dmm.com

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Ми будемо представляти та відправляти лекторів, переважно знаменитостей, які відповідають меті, темі та бюджету лекції. Наш досвідчений персонал відповість на всі ваші потреби та запитання. Окрім лекцій, ми також приймаємо консультації для різноманітних заходів, таких як семінари та лекції.

Вебсайт: kouenirai.dmm.com

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