DHL International GmbH (DHL) — міжнародна кур’єрська служба, служба доставки пакетів і експрес-пошти, яка є підрозділом німецької логістичної компанії Deutsche Post. Компанія доставляє понад 1,5 мільярда посилок на рік. Компанія була заснована в Сан-Франциско, США, у 1969 році та розширила свої послуги по всьому світу до кінця 1970-х років. У 1979 році під назвою DHL Air Cargo компанія вийшла на Гавайські острови з вантажними перевезеннями між островами за допомогою двох літаків DC-3 і чотирьох DC-6. Далсі та Хіллблом особисто контролювали повсякденні операції, доки її остаточне банкрутство не закрило двері в 1983 році. На піку свого розвитку в DHL Air Cargo працювало трохи більше 100 працівників, керівництва та пілотів. Компанію в першу чергу цікавили офшорні та міжконтинентальні доставки, але успіх FedEx спонукав її власну експансію всередині США, починаючи з 1983 року. У 1998 році Deutsche Post почала купувати акції DHL. Вона досягла контрольного пакета акцій у 2001 році та придбала всі випущені акції до грудня 2002 року. Потім компанія поглинула DHL у свій підрозділ Express, одночасно розширивши використання бренду DHL на інші підрозділи Deutsche Post, підрозділи та дочірні компанії. Сьогодні DHL Express ділиться своїм брендом DHL з такими підрозділами, як DHL Global Forwarding і DHL Supply Chain. Вона закріпилася в Сполучених Штатах, коли придбала Airborne Express. Фінансові результати DHL Express публікуються в річному звіті Deutsche Post AG. У 2016 році виручка цього підрозділу зросла на 2,7% до 14 мільярдів євро. Прибуток до сплати відсотків і податків (EBIT) зріс на 11,3% у порівнянні з 2015 роком до 1,5 мільярда євро.

Вебсайт: dhl.com

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