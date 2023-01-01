Paddy Power — це ірландська азартна компанія, заснована в 1988 році. Її пропозиція включає ставки на спорт, онлайн-казино, онлайн-покер і онлайн-бінго. Бізнес розділений на два підрозділи: UK Ireland і International.

Вебсайт: paddypower.com

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