WebCatalog
DemandHub

DemandHub

demandhub.co

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «DemandHub» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Де онлайн-зростання зустрічається з вашим офлайн-бізнесом Універсальна платформа взаємодії з клієнтами DemandHub дозволяє конвертувати відвідувачів веб-сайту, бронювати зустрічі та збирати відгуки – і все це за допомогою обміну повідомленнями.

Вебсайт: demandhub.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «DemandHub». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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