Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «DeepTranscript» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

DeepTranscript — це технологія автоматичного розпізнавання мовлення для компаній, які займаються використанням голосових даних. Розроблений як ідеальний постачальник технологій для професіоналів, які хочуть транскрибувати великі обсяги, пропонуючи високу точність і низькі ціни. Давайте зберемо всі дані, доступні в розмовах, розмовах, інтерв’ю за допомогою plug and play API з негайним виходом на ринок і відповідними функціями на додачу до точної транскрипції: аналіз емоцій, повторювані причини для задоволення...

Вебсайт: deeptranscript.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «DeepTranscript». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.