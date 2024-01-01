DeepTranscript

DeepTranscript

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Вебсайт: deeptranscript.com

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DeepTranscript — це технологія автоматичного розпізнавання мовлення для компаній, які займаються використанням голосових даних. Розроблений як ідеальний постачальник технологій для професіоналів, які хочуть транскрибувати великі обсяги, пропонуючи високу точність і низькі ціни. Давайте зберемо всі дані, доступні в розмовах, розмовах, інтерв’ю за допомогою plug and play API з негайним виходом на ринок і відповідними функціями на додачу до точної транскрипції: аналіз емоцій, повторювані причини для задоволення...
Категорії:
Music & Audio
Програмне забезпечення для перетворення тексту в мову

Вебсайт: deeptranscript.com

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