WebCatalog
Daring Fireball

Daring Fireball

daringfireball.net

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Daring Fireball» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Новини Apple

Вебсайт: daringfireball.net

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Daring Fireball». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

AppleInsider

AppleInsider

appleinsider.com

MacStories

MacStories

macstories.net

Appleosophy

Appleosophy

appleosophy.com

Cult of Mac

Cult of Mac

cultofmac.com

TWiT

TWiT

twit.tv

Apple Card

Apple Card

card.apple.com

Apple Store

Apple Store

apple.com

Apple TV+

Apple TV+

apple.com

Kandji

Kandji

kandji.io

Gadgets 360

Gadgets 360

gadgets360.com

MacRumors

MacRumors

macrumors.com

Apple Business Connect

Apple Business Connect

businessconnect.apple.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності