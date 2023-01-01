Технологічні подкасти TWiT охоплюють технічні новини, кібербезпеку, корпоративні ІТ та огляди. Лео Лапорт і провідні технічні експерти обговорюють Apple, Windows, Google тощо.

Вебсайт: twit.tv

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TWiT». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.