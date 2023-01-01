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TWiT

twit.tv

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Технологічні подкасти TWiT охоплюють технічні новини, кібербезпеку, корпоративні ІТ та огляди. Лео Лапорт і провідні технічні експерти обговорюють Apple, Windows, Google тощо.

Вебсайт: twit.tv

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