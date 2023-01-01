WebCatalog
TheWindowsClub

TheWindowsClub

thewindowsclub.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TheWindowsClub» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

TheWindowsClub обговорює та пропонує поради щодо Windows 11, Windows 10, підказки, довідку, підтримку, навчальні посібники, інструкції, новини, безкоштовні завантаження, функції, огляди тощо.

Вебсайт: thewindowsclub.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TheWindowsClub». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Windows Central

Windows Central

windowscentral.com

Tecmint

Tecmint

tecmint.com

MSPowerUser

MSPowerUser

mspoweruser.com

AndroidWaves

AndroidWaves

androidwaves.com

MajorGeeks

MajorGeeks

majorgeeks.com

IFish

IFish

ifish.net

Bicycling

Bicycling

bicycling.com

Michigan Sportsman

Michigan Sportsman

michigan-sportsman.com

Make Tech Easier

Make Tech Easier

maketecheasier.com

Gamer Tweak

Gamer Tweak

gamertweak.com

Runner's World

Runner's World

runnersworld.com

TWiT

TWiT

twit.tv

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності