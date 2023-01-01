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Tecmint

Tecmint

tecmint.com

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

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Tecmint - Linux Howtos, навчальні посібники, посібники, новини, поради та підказки.

Вебсайт: tecmint.com

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