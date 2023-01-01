Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Openbase» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Ваша стартова сторінка для 3 мільйонів пакетів із відкритим вихідним кодом - з новинами про пакети, оновленнями, аналізом, оглядами та навчальними посібниками

Вебсайт: openbase.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Openbase». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.