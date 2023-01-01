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MacStories

MacStories

macstories.net

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

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Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Новини Apple, огляди програм та історії від Федеріко Вітічі та друзів.

Вебсайт: macstories.net

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