Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «DandyDialer» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

DandyDialer is a cloud-based hosted power-dialer with modern, mobile-friendly user interface. With DandyDialer, you don't need to install any software anywhere. All you need is an account with a SIP / VoIP trunk provider and we take care of the rest.

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Вебсайт: dandydialer.com

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