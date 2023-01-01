Альтернативи - DandyDialer
Dialpad
dialpad.com
Отримайте діловий VoIP з Dialpad і зв’яжіть свою команду за допомогою хмарної телефонної системи, яка робить ділове спілкування простішим і ефективнішим. Спробуйте безкоштовно!
Five9
five9.com
Five9 — це найбільш надійний і надійний хмарний контакт-центр, який, як доведено, розкриває дані про клієнтів і дає змогу агентам і організаціям забезпечувати надзвичайний досвід роботи з клієнтами. Five9 - Контакт-центр як послуга - CCaaS.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Vonage
vonage.com
Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний провайдер бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі голосового зв’язку через ...
PhoneBurner
phoneburner.com
Наберіть потенційних клієнтів у 4 рази швидше та максимізуйте живі розмови за допомогою нашого телефону для продажів. Підвищте продуктивність торгових представників і максимізуйте дохід! Спробуйте PhoneBurner сьогодні!
Adversus
adversus.io
Покращіть вихідні дзвінки вже сьогодні. Ми допомагаємо кол-центрам підвищувати KPI, приймати кращі рішення на основі інформації та розумніше керувати контактами.
smrtPhone
smrtphone.io
Найрозумніша хмарна телефонна система та потужний дозвон. smrtPhone — це універсальна комунікаційна платформа для компаній, орієнтованих на продажі. Голосовий зв’язок, текстові повідомлення, активний набір номера, керування потенційними клієнтами – усе це легко синхронізується з вашою CRM-системою.
CallTools.com
calltools.com
Хмарна розробка програмного забезпечення для вихідних і вхідних кол-центрів.
CallFire
callfire.com
Розвивайте свій бізнес за допомогою віртуальних телефонних номерів, IVR, голосового мовлення, служб масового обміну текстовими повідомленнями та потужного набору. Спробуйте CallFire БЕЗКОШТОВНО!
BatchDialer
batchdialer.com
ДОБРАНА ТЕЛЕФОННА ДЛЯ КОЖНОГО БІЗНЕСУ. Відкрийте для себе всі інструменти та функції, які дозволять вам збільшити продажі та підвищити продуктивність.
Aloware
aloware.com
Насолоджуйтесь необмеженими дзвінками + текстовими повідомленнями від 50 доларів США/агент/місяць. Інтегрується з HubSpot, Zoho тощо! У комплекті з Power Dialer і засобами автоматизації.
Dripify
dripify.io
Збільште кількість потенційних клієнтів на LinkedIn за допомогою Dripify. Багатофункціональний інструмент автоматизації LinkedIn, розроблений, щоб допомогти вашій команді продажів покращити пошук потенційних клієнтів LinkedIn і укладати більше угод — і все це на повному автопілоті
Cloudtalk
cloudtalk.com
Допомога підприємствам у спілкуванні з клієнтами. Маючи понад 160 національних телефонних номерів, програмне забезпечення колл-центру CloudTalk допомагає зростаючим підприємствам виходити за межі місцевих територій.
SalesMind AI
sales-mind.ai
Оптимізуйте свій охоплення та укладайте більше угод за допомогою нашого передового інструменту ШІ, розробленого для пошуку потенційних клієнтів LinkedIn.
Salesrobot
salesrobot.co
Автоматизуйте холодні інформаційні кампанії електронною поштою та в соціальних мережах Спробуйте наше перевірене програмне забезпечення для автоматизації продажів і щодня збільшуйте свої зусилля з охоплення, як це роблять наші понад 2000 користувачів
Genesys Cloud
genesys.com
Платформа контакт-центру Genesys Cloud CX дає змогу вашому бізнесу надавати виняткові послуги на всьому шляху клієнта. Відкрийте для себе чудовий CX сьогодні.
Scrap.io
scrap.io
Необмежена кількість потенційних клієнтів із Карт Google. Шукайте та завантажуйте скільки завгодно потенційних клієнтів. Спробуйте безкоштовно протягом 7 днів і скасуйте будь-коли.
Kixie
kixie.com
Наднадійні, легко автоматизовані дзвінки та текстові повідомлення для відділів продажів, які працюють із провідними системами CRM, такими як HubSpot, Salesforce, Pipedrive тощо.
TweetDM
tweetdm.com
Перетворюйте потенційних клієнтів швидше, використовуючи потужність Twitter Знайдіть своїх потенційних клієнтів і автоматизуйте охоплення DM для збільшення продажів!
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads Mobile CRM дозволяє малим підприємствам відстежувати потенційних клієнтів і клієнтів в одному місці. Ви можете розподіляти потенційних клієнтів між вашими торговими агентами, планувати подальші дії, отримувати своєчасні нагадування та ретельно відстежувати конверсії продажів за допомогою ...
Voiso
voiso.com
Voiso – комплексне рішення колл-центру, створене для того, щоб отримати найкраще від кожної взаємодії з клієнтом
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin — це хмарний інструмент комунікації з продажу, який допомагає охопити до 3 разів більше потенційних клієнтів і укладати більше угод. Дізнайтеся більше зараз.
ProspectBoss
prospectboss.com
Керуйте своїм бізнесом з будь-якого місця за допомогою мобільного супутнього додатку ProspectBoss. Підтримуйте свої продажі, керуючи контактами, дзвінками, електронними листами, текстовими повідомленнями, завданнями та зустрічами безпосередньо зі свого телефону. Використовуйте програму-супутник Pros...
Omkar Cloud
omkar.cloud
Omkar's is lead generation platform provides sales representatives reach out to the right prospects, close more deals, and increase revenue at scale.. With a vast B2B database of 200M+ Contacts, teams can scale their outbound activities and optimize their lead generation strategies.
LinkedoJet
linkedojet.com
LinkedoJet is a leading SaaS based lead generation and automation tool. Our expert marketing consultants specialise in helping businesses generate high-quality leads using the power of LinkedIn. With our innovative automation platform, we streamline your lead generation process, making it more effic...
LeadsMotion
leadsmotion.com
LeadsMotion connects businesses directly with verified leads sellers and lead generation experts, allowing them to purchase pre-qualified leads without the hassle of running ads or setting up campaigns.
Prospects For Agents
prospectsforagents.com
Quality call center verified leads for agents in all the major insurance verticals provided directly to you with no middleman.
GrafoAI
grafo-ai.com
Grafo AI is a web platform that utilizes advanced AI technology to generate personalized messages for professionals engaging in cold outreach. By simply entering a website or email address, users can receive a personalized icebreaker within 15 seconds. The platform also allows users to bulk import l...
Beanbag AI
beanbag.ai
Welcome to Beanbag AI- A new age AI Lead generation software built for Sales/Marketers and Recruiters to effortlessly scale campaigns & convert prospects faster, with a strategic edge. Get accurate user contact info right inside the product and enrich your campaigns with high-quality Intent data!
Ohmylead
ohmylead.com
Never miss a hot new lead ever again… Ohmylead is the fastest and the simplest way to convert more of your leads into clients - Right from Your Phone.
GA Connector
gaconnector.com
GA Connector is a Google Analytics and CRM integration that provides marketing attribution in Salesforce or your favorite CRM. With GA Connector, you can see the attribution source for every lead (and each closed sale) in Salesforce, Zoho, Pipeline, or any other CRM, letting you trace profitability ...
Cloudaro
cloudaro.io
Cloudaro was built to find quality web design leads with one simple search. We stand out because we provide quality results tailored for the needs of web designers targeting the USA.
Leverly
leverly.com
You love new inbound form leads but hate to lose revenue opportunities due to sluggish rep response. Our lead response software makes it fast and easy to speak to more leads and close more sales. Sleep better at night knowing your leads are getting the attention they deserve. Our automated calling s...
LeadSwift
leadswift.com
LeadSwift is a cloud-based lead generation and outreach platform. With the click of a button, it can find all local businesses (such as “Restaurants in Toronto”) and tell you everything you need to sell products/services to them - including whether they have website issues, are running ads, SEO prob...
Hublead
hublead.io
Add decision makers, find qualified emails & synchronize LinkedIn & Sales Navigator conversations to HubSpot with our LinkedIn Google Chrome Extension.
Manyreach
manyreach.com
Manyreach is cold outreach that lets you connect unlimited email accounts to send cold emails to unlimited contacts. It's used by agencies, sales teams, and individual business owners.
Agolix
agolix.com
Agolix® by Assessment Generator offers software for creating customized online quizzes, assessments, and surveys. Choose from automated or custom scoring and provide respondent feedback via on-screen, email, and PDF. The software supports eight question formats: binary, drop-down, narrative, numeric...
Tech Tracker
techtracker.io
Techtracker є провідним постачальником послуг відстеження технологій в Інтернеті. За допомогою Techtracker клієнти можуть дізнатися, які технології чи продукти використовує будь-яка компанія, і отримувати живі сповіщення про встановлення. Крім того, Techtracker додав можливості сканування ключових с...
SalesGig
salesgig.com
SalesGig – це аутсорсингова організація з розвитку продажів, створена для підтримки наших клієнтів B2B. Ми впроваджуємо перевірені стратегії високошвидкісних вихідних холодних дзвінків, щоб допомогти нашим клієнтам розширити охоплення, відкрити розмови та створити надійні воронки продажів для приско...
Captain Data
captaindata.co
Captain Data — це платформа для вилучення та автоматизації даних без використання коду. За допомогою Captain Data ви можете отримувати веб-дані, збагачувати їх кількома джерелами чи постачальниками даних та інтегрувати в інструменти, якими ви користуєтеся, наприклад електронні таблиці чи CRM. Варіан...
SaveMyLeads
savemyleads.com
Сповіщення Facebook Lead Ads у CRM, електронну пошту чи SMS. Надсилайте сповіщення в режимі реального часу про нових потенційних клієнтів електронною поштою, SMS або інтегруйте свою CRM і електронні таблиці. Припиніть завантажувати CSV з Facebook знову і знову.
Trueleads
trueleads.com
Trueleads — це хмарна платформа, яка взаємодіє з існуючими алгоритмами та додатками на LinkedIn. Це допоможе вам розширити вашу мережу LinkedIn і канал продажів, автоматизувавши весь процес пошуку та зв’язку з вибраними цілями (особами, які приймають рішення). Після підключення Trueleads автоматично...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ — це платформа для залучення до продажів, яка автоматизує пошук потенційних клієнтів, електронну пошту, дзвінки, завдання та соціальні продажі. Тисячі відділів продажів використовують PersistIQ, щоб знаходити електронні листи потенційних клієнтів, надсилати персоналізовані електронні листи...
Nymblr
nimbler.com
Nymblr — це платформа контактних даних Ultimata B2B для продавців, маркетологів і розробників. Отримайте доступ до високоякісних контактних даних за допомогою вбудованої перевірки електронної пошти в реальному часі, робочої електронної пошти, особистої електронної пошти та навіть мобільних номерів. ...
Teliqon
teliqon.io
Сервіс високого рівня в хмарному зв'язку, ми надаємо віртуальні номери DID і транкінг SIP, створення хмарних АТС та інші бізнес-рішення. Ми пропонуємо широкий спектр першокласних телекомунікаційних інструментів і послуг для збільшення ваших продажів. Наша виняткова допомога полегшує побудову та розв...
Selmo
selmo.io
Організуйте свої продажі в соціальних мережах і виконуйте більше замовлень
Megacall
megacall.uk
Діалер є найкращим рішенням для будь-якого кол-центру, який не хоче втрачати дорогоцінний час, здійснюючи дзвінки, які можуть вважатися тупиковими або залишитися без відповіді.
TalkChief
talkchief.io
Talkchief — це найкраще рішення для всіх комунікаційних потреб вашої команди. За допомогою Talkchief ви можете легко керувати всіма чатами, відеодзвінками та обміном файлами вашої команди на одній потужній та інтуїтивно зрозумілій платформі. Якщо ви співпрацюєте над проектом, проводите віртуальну зу...
DCDial
dcdial.com
Наше хмарне рішення для контакт-центру допомагає компаніям охоплювати мільйони клієнтів за допомогою інтерактивного тексту та голосу. Наше рішення з широкими можливостями налаштування має інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс, який дозволяє нашим клієнтам швидко та з відносною легкістю розроблят...
CommPeak
commpeak.com
Відкрийте для себе силу CommPeak: ваше найкраще хмарне комунікаційне рішення. У CommPeak ми виконуємо місію революціонізувати хмарне ділове спілкування, зробивши його простішим і доступнішим, ніж будь-коли раніше. Ми прагнемо надавати людям і компаніям, подібним до вашого, продукти та послуги найвищ...
TCN
tcn.com
Неперевершена продуктивність із багатоканальним доступом. TCN Operator — це набір усіх найкращих інструментів кол-центру, повністю інтегрованих. Оскільки TCN не зобов’язується контрактувати, хмарну платформу можна налаштувати відповідно до потреб вашого кол-центру. Програмне забезпечення кол-центру ...
Convolo AI
convolo.ai
Комунікаційні інструменти, призначені для збільшення продажів, покращують рентабельність інвестицій у вхідні та вихідні кампанії: Вхідні: телефонуйте кожному новому потенційному клієнту протягом 1 хвилини Вихідні: охоплюйте більше потенційних клієнтів завдяки кампаніям телефонних дзвінків
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk — це хмарне програмне забезпечення контакт-центру для великих продажів і обслуговування клієнтів. Клієнти варіюються від SMB до великих корпоративних клієнтів. Інші основні галузі споживачів включають; засоби масової інформації, служби безпеки, енергетика, телекомунікації, фінансові послуги...
ClickPoint
clickpointsoftware.com
Програмне забезпечення ClickPoint LeadManager — це веб-рішення для залучення продажів і керування потенційними клієнтами, яке допомагає продавцям зв’язуватися та закривати більше потенційних клієнтів за менший час. Продавці перевищують свою квоту, отримуючи на 40–60% більше потенційних клієнтів по т...
FreJun
frejun.com
FreJun — це хмарна платформа телефонії, яка автоматизує ваші бізнес-дзвінки. Користувачі можуть здійснювати вихідні бізнес-дзвінки за допомогою унікального віртуального номера та приймати вхідні дзвінки на той самий номер. Дзвінки, зроблені через віртуальні номери, можна записувати та інтегрувати з ...
Squaretalk
squaretalk.com
Розширте можливості свого бізнесу та прокладіть шлях до оптимізованої комунікації за допомогою Squaretalk, глобальної інтерактивної платформи бізнес-комунікації. Створення інтелектуальної уніфікованої платформи для наших клієнтів є метою кожного в нашій команді, і хоча Squaretalk забезпечує взаємопо...
Salesfinity
salesfinity.co
Продажі. Миттєво спілкуйтеся з клієнтами за допомогою паралельного дозвону Salesfinity AI. Витрачайте менше часу на прослуховування гудків набору та голосової пошти та більше на розмови з потенційними клієнтами. Наш штучний інтелект автоматизує реєстрацію дзвінків, пошук потенційних клієнтів і навіг...
Nooks
nooks.ai
Nooks — це віртуальний номеронабирач і віртуальний торговий зал на базі штучного інтелекту, які допомагають командам SDR у 5 разів збільшити кількість розмов і підвищити продуктивність.
Convoso
convoso.com
Convoso — це номер один із прогнозованим дозвоном для центрів вихідного виклику з понад 20 агентами. Найкраще рішення для автоматичного набору номера для потреб багатоканального набору!
Intelliverse
intelliverse.com
Intelliverse надає послуги бізнес-комунікацій і програмне забезпечення для продажів, які допомагають компаніям у сферах прискорення продажів, створення потенційних клієнтів Sales Dialer, Contact Center, IntelliBlast і Answering Service. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб дізнатися більше та продати біл...