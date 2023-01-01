Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Cisco Webex Teams» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

У дорозі, за робочим столом або разом у кімнаті для переговорів Webex Teams допомагає прискорити проекти, налагодити кращі стосунки та вирішити бізнес-завдання. У ньому є всі інструменти командної співпраці, необхідні для просування роботи, а також з’єднується з іншими інструментами, які ви використовуєте, щоб спростити життя.

Вебсайт: webex.com

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