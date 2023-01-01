Centriq — це додаток для керування будинком, у якому все, що вам потрібно для організації, усунення несправностей, експлуатації та обслуговування вашого дому, — у вас під рукою.

Вебсайт: mycentriq.com

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