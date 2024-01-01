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FoxMetrics

FoxMetrics

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: foxmetrics.com

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FoxMetrics is a marketing analytics and personalization software. It puts powerful conversion tools right at your fingertips. With the ability to collect detailed user data and profiles, segment the data, and trigger personalized messages across a number of channels (via built-in widgets), FoxMetrics doesn't just give you numbers and charts -- it lets you harness your analytics to impact your bottom line.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для персоналізації

Вебсайт: foxmetrics.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «FoxMetrics». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Emma

Emma

myemma.com

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Sender

Sender

sender.net

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Litmus

Litmus

litmus.com

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CustomerLabs

customerlabs.com

Graph

Graph

mygraph.ca

Woopra

Woopra

woopra.com

FreJun

FreJun

frejun.com

Stock Analysis

Stock Analysis

stockanalysis.com

CallPage

CallPage

callpage.io

Dialog Insight

Dialog Insight

app.dialoginsight.com

Personyze

Personyze

personyze.com

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