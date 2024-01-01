Альтернативи - FoxMetrics

Power Personas

powerpersonas.com

Power Personas — це платформа поведінкової сегментації та персоналізації на основі штучного інтелекту, яка спрощує створення ICP і персонажів покупців, які автоматично показують вам, як узгодити свій вміст, повідомлення та брендинг із вашими клієнтами, щоб мати більший вплив. Незалежно від того, нац...