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CampaignTrackly

CampaignTrackly

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: campaigntrackly.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CampaignTrackly» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

ПРОБЛЕМА, ЯКУ МИ ВИРІШУЄМО Неточна маркетингова звітність щороку створює діру в маркетингових бюджетах США на 50 мільярдів доларів. Campaigntrackly допомагає компаніям усунути цю прогалину, полегшуючи, ніж будь-коли, стандартизацію метаданих кампаній і посилань для відстеження, які забезпечують точну статистику та рішення на основі даних. ЩО МИ РОБИМО В 36 РАЗІВ ШВИДШЕ. У 10 РАЗІВ ЛЕГШЕ. 100% ТОЧНО. Прості, повністю автоматизовані метадані кампанії та програма для конструктора URL-адрес для маркетологів ЩО НАС ВИДРІЗНЯЄ Замість того, щоб переривати ваш робочий процес і змушувати вас переходити на наш веб-сайт, ми приходимо до вас – до вашого Excel, браузера, електронної пошти/соціальної платформи. Безшовні. легко. швидко ДЛЯ МАРКЕТОЛОГІВ. Створюйте точні звіти за допомогою наших простих і гнучких конструкторів посилань UTM, щоб заощадити час, мінімізувати клопоти та позбутися буденності. Ми зв’язуємося з вашими платформами, щоб надати вам безперебійний автоматизований досвід. ДЛЯ команд ЦИФРОВОЇ АНАЛІТИКИ Отримуйте точні та послідовні звітні дані кожного разу. Не потрібно працювати додаткові години, щоб стандартизувати або виправити пошкоджені/відсутні дані. Ми під’єднуємося безпосередньо до ваших низхідних платформ і щоразу надаємо вам прості, швидкі та точні дані.

Категорії:

Utilities
Програмне забезпечення для генерації QR-коду

Вебсайт: campaigntrackly.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «CampaignTrackly». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

QR Code Scanner

QR Code Scanner

qrcodescan.in

Bitly

Bitly

bitly.com

QR.io

QR.io

qr.io

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

QR Code AI

QR Code AI

qrcode-ai.com

Barcode.so

Barcode.so

barcode.so

QRfy

QRfy

qrfy.com

Veshort

Veshort

veshort.com

Tapbiolink

Tapbiolink

tapbiolink.com

QR Code Dynamic

QR Code Dynamic

qrcodedynamic.com

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