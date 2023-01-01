Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Cairn.info» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Cairn.info народився з бажання чотирьох видавництв (Belin, De Boeck, La Découverte та Erès), відповідальних за публікацію та розповсюдження журналів із гуманітарних і соціальних наук, об’єднати зусилля, щоб покращити свою присутність в Інтернеті та запропонувати інші гравці, які бажають розробити цифрову версію своїх публікацій, технічні та комерційні інструменти, розроблені для цієї мети.

Вебсайт: cairn.info

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