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Cairn.info

Cairn.info

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Вебсайт: cairn.info

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Cairn.info народився з бажання чотирьох видавництв (Belin, De Boeck, La Découverte та Erès), відповідальних за публікацію та розповсюдження журналів із гуманітарних і соціальних наук, об’єднати зусилля, щоб покращити свою присутність в Інтернеті та запропонувати інші гравці, які бажають розробити цифрову версію своїх публікацій, технічні та комерційні інструменти, розроблені для цієї мети.

Вебсайт: cairn.info

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Cairn.info». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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