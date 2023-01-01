РОЗУМНІ РІШЕННЯ ДЛЯ КЕРУВАННЯ КАДРОМ ТА ТАЛАНТІВ НАЙМАТИ. ЗБЕРІГАТИ. РОЗВИВАТИСЯ. РОСТІ Розвивайте свій бізнес, розкриваючи весь потенціал своїх співробітників. bravoSUITE пропонує повний цикл інтелектуальних рішень для управління персоналом і талантами, адаптованих для вашого бізнесу.

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