Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «BIGContacts» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

BIGContacts CRM пропонує інтегроване рішення для керування контактами та електронного маркетингу для малого бізнесу. Ми надаємо вам необхідні інструменти, щоб залучити більше потенційних клієнтів, збільшити кількість продажів і утримати більше клієнтів. Ми розкриваємо потенціал кожного малого бізнесу за допомогою доступного та простого у використанні рішення. Плани від 5 доларів США на користувача на місяць!

Вебсайт: bigcontacts.com

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