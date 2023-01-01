Доставляйте до всього Чилі: ми маємо 100% національне покриття, понад 950 точок Blue Express і понад 3 000 000 відправлень щомісяця.

Вебсайт: bluex.cl

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