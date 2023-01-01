Benthos Studio — це програма, яка надає можливості візуального редагування для потокового процесора Benthos.

Вебсайт: studio.benthos.dev

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