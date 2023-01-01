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BECU

BECU

becu.org

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BECU — це кредитна спілка, спочатку створена для обслуговування працівників компанії Boeing. BECU було засновано як Fellowship Credit Union у 1935 році 18 співробітниками Boeing і протягом більшої частини своєї історії називалося Boeing Employees' Credit Union. Його штаб-квартира розташована в Туквілі, штат Вашингтон.

Вебсайт: becu.org

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