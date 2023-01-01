Послуга BARIDIWEB дозволяє клієнтам Algeria Post користуватися поштовими фінансовими послугами через веб-портал www.poste.dz із швидким виконанням операцій у будь-який час (7 днів на тиждень і 24 години на добу).

Вебсайт: poste.dz

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