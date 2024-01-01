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Awardco

Awardco

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Вебсайт: award.co

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Awardco boosts productivity, reduces spend, and builds culture through value-driven recognition and rewards. Access the largest reward network on the planet and get tax compliance support for your employee rewards through Awardco's unique partnerships with Amazon Business and Deloitte. Enjoy dollar-for-dollar recognition programs of any kind in one simple, easy-to-use platform.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для винагород і стимулів

Вебсайт: award.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Awardco». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Sendoso

Sendoso

sendoso.com

Wellable

Wellable

wellable.co

Tremendous

Tremendous

tremendous.com

Snappy

Snappy

snappy.com

Giftogram

Giftogram

giftogram.com

Guusto

Guusto

guusto.com

Stadium

Stadium

bystadium.com

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

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