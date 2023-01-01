Ваш інтелектуальний Copilot для Metabase. Avanty — це розширення Chrome на основі штучного інтелекту, яке підтримує роботу аналітиків даних у Metabase. Заощаджуйте час на створенні, редагуванні та розумінні SQL.

Вебсайт: avanty.app

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