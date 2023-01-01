WebCatalog

Embra

Embra

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Вебсайт: embra.app

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Швидкий помічник, схожий на ChatGPT, для вашого Mac. Персоналізовано для вас — і вашої роботи. Ваш персональний інтелектуальний штучний інтелект — завжди на відстані секунди! Embra може отримувати контекстні дані з Chrome та інших додатків, щоб пришвидшити та розблокувати креативність у питаннях і відповідях, мозковому штурмі, написанні, читанні та кодуванні.

Вебсайт: embra.app

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Embra». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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