Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Embra» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Швидкий помічник, схожий на ChatGPT, для вашого Mac. Персоналізовано для вас — і вашої роботи. Ваш персональний інтелектуальний штучний інтелект — завжди на відстані секунди! Embra може отримувати контекстні дані з Chrome та інших додатків, щоб пришвидшити та розблокувати креативність у питаннях і відповідях, мозковому штурмі, написанні, читанні та кодуванні.

Вебсайт: embra.app

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