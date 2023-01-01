WebCatalog
DeskSense

DeskSense

desksense.com

Користуватися вебзастосунком

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Хочете відповіді швидше, ніж гепард, який женеться за газеллю? Запитайте DeskSense! Завдяки нашому розширенню Chrome на основі штучного інтелекту ви отримаєте відповіді швидше, ніж гоночний автомобіль на ракетному паливі. А найкраща частина? Ви можете ЗБЕРЕГТИ свої відповіді як дорогоцінні колекційні картки в нашому хмарному сховищі та ДІЛИТИСЯ ними зі своїми друзями за допомогою нашого веб-додатку.

Вебсайт: desksense.com

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