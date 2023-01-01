Screencastify
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Вебсайт: screencastify.com
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Screencastify» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Screencastify is the leading screen recorder for Chrome. Install the extension to record, edit, and share videos in seconds. Create video class assignments, training and tutorials, and make business communication faster.
Вебсайт: screencastify.com
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