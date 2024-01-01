Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Atlas SO» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Atlas — це універсальний інструмент підтримки клієнтів, який допоможе вам перетворити вашу команду підтримки клієнтів із центру витрат на двигун інноваційної продукції. Ми об’єднуємо ключову інформацію з усього шляху ваших клієнтів в єдиному місці, щоб ви могли надавати швидші та ефективніші відповіді та аналізувати цілісні потреби своїх клієнтів і вчитися на них.

Вебсайт: atlas.so

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