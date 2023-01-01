Amazon Luna

Представляємо Luna, хмарний ігровий сервіс Amazon, де легко грати у чудові ігри на пристроях, які у вас уже є. Не чекайте тривалих завантажень чи оновлень — просто грайте.

Вебсайт: amazon.com

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