Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Abacus» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Комплексне, просте у використанні хмарне програмне забезпечення POS із настроюваними функціями, що робить його економічно ефективним POS-рішенням для розвитку вашого малого або кількох сайтів.

Вебсайт: abacus.co

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