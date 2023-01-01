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Abacus

Abacus

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Вебсайт: abacus.co

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Комплексне, просте у використанні хмарне програмне забезпечення POS із настроюваними функціями, що робить його економічно ефективним POS-рішенням для розвитку вашого малого або кількох сайтів.

Вебсайт: abacus.co

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