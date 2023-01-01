Йдеться про навчання новій звичці: письму. кожен. День. Мене давно надихнула ідея, про яку я вперше дізнався в «Шляху художника», під назвою ранкові сторінки. Ранкові сторінки — це три сторінки запису, які виконуються щодня, як правило, рекомендується робити «довго», зазвичай це робиться вранці, і може стосуватися будь-чого, що спадає вам на думку. Йдеться про те, щоб викинути все це з голови, і його не можна редагувати чи жодним чином цензурувати. Ідея полягає в тому, що якщо ви звикнете писати по три сторінки на день, це допоможе очистити ваш розум і заохочувати вас до решти дня. На відміну від багатьох інших вправ у цій книзі, я виявив, що ця справді спрацювала і була дуже корисною. Я використовував цю вправу як чудовий спосіб думати вголос, не турбуючись про напівсформовані ідеї, випадкові дотичні, приватні речі та всі інші речі в нашій голові, які ми часто відфільтровуємо, перш ніж озвучити або написати про них їх. Це щоденне звалювання мізків. Згодом я зрозумів, що це також дуже корисний інструмент, щоб відновити думки, які застрягли, або допомогти розібратися в поганому настрої. 750 Words — це онлайновий переклад цієї вправи з перспективою та веселощами.

Вебсайт: 750words.com

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