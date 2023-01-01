WebCatalog
Ideanote

Ideanote

ideanote.io

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Ideanote» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Ideanote — це новий спосіб роботи з ідеями. Це швидше, ефективніше та дозволяє створювати повністю настроюваний потік керування ідеями від початку до кінця.

Вебсайт: ideanote.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Ideanote». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

StyleAI

StyleAI

usestyle.ai

Teta

Teta

teta.so

Flux

Flux

flux.ai

Qatalog

Qatalog

qatalog.com

Cialfo

Cialfo

cialfo.co

Cosonify

Cosonify

cosonify.com

Practice Ignition

Practice Ignition

practiceignition.com

Tripetto

Tripetto

tripetto.com

Dubsado

Dubsado

dubsado.com

Supernova

Supernova

supernova.io

Eagle Space

Eagle Space

eagle-space.com

dokify

dokify

dokify.net

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності