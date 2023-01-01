Ласкаво просимо до програми Lindywell: Пілатес і збалансоване життя від Робіна Лонга. Усередині ви відчуєте підхід Ліндівелла до пілатесу в основі, харчування (а не обмеження) і процвітаюче мислення, все у вас під рукою. Пілатес - це вправа для всього тіла, відновлення постави та центрування, яка ідеально підходить для будь-якого віку та типу фігури. Завдяки уважним рухам ви з’єднаєтеся зі своїм тілом і запрацюєте м’язами зовсім по-новому. Не кажучи вже про те, що ви можете отримати результати всього за 15 хвилин на день, і для початку не потрібне обладнання.

Вебсайт: lindywell.com

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