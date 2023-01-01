Sınıflar, meslekler, anlaşmalar, baskınlar, transmog ve daha fazlası hakkında rehberler, haberler ve bilgiler içeren en büyük World of Warcraft (WoW) bilgi sitesi.

Web Sitesi: wowhead.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Wowhead ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.