Space Breaker FRVR

Uzay aracına atlayın ve blok duvarlarına ateş etmeye başlayın! Galaksinin tek umudu sizsiniz Komutan!

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