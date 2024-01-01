Full Metal Football

Full Metal Football

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Full Metal Football, futbolu tamamen yeni bir seviyeye taşıyan tek veya iki oyunculu bir oyundur! İster tek başınıza ister bir arkadaşınızla oynuyor olun, amacınız silahınızı kullanarak futbolu kaleye atarak gol atmak! Yoğun maçlarda rekabet ederken daha önce hiç olmadığı gibi koşun, ateş edin ve strateji geliştirin. Kilidi açılmayı bekleyen çeşitli silahlar ve karakterlerle heyecan hiç bitmiyor. Kimin VIP olacağını görmek için arkadaşlarınıza meydan okuyun veya hemen hızlı bir oyuna başlayın. Her maça hakim olup zafer kazanabilir misin?"

Web Sitesi: poki.com

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