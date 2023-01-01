WebCatalog
smash.gg

smash.gg

smash.gg

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

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Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Smash.gg, rekabetçi toplulukların aşağıdan yukarıya büyümesini destekleyen bir e-spor platformudur!

Web Sitesi: smash.gg

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