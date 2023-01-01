WebCatalog
Seterra

Seterra

geoguessr.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Seterra çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

40'tan fazla dilde 400'den fazla ücretsiz harita yarışması oyunu Coğrafyayı kolay yoldan öğrenin! Coğrafya öğrenmek sıkıcı olmak zorunda değil. Seterra ile bunu kolay yoldan yapın! Kısa sürede dünyadaki her ülkenin yerini harita üzerinde bulmayı öğrenebilirsiniz. Seterra, ülkeleri, başkentleri, bayrakları, nehirleri, gölleri ve önemli jeolojik özellikleri tanımanıza yardımcı olacak eğlenceli testler içerir.

Web Sitesi: seterra.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Seterra ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Flags Maniac

Flags Maniac

poki.com

Flags Quiz

Flags Quiz

poki.com

Flags

Flags

poki.com

Worldle

Worldle

worldle.teuteuf.fr

MAPBAN

MAPBAN

mapban.gg

Basketball FRVR

Basketball FRVR

basketball.frvr.com

Gomoku.com

Gomoku.com

gomoku.com

The Impossible Quiz 2

The Impossible Quiz 2

poki.com

JetPunk

JetPunk

jetpunk.com

Pente.org

Pente.org

pente.org

Time Quiz

Time Quiz

poki.com

The Impossible Quiz

The Impossible Quiz

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası