40'tan fazla dilde 400'den fazla ücretsiz harita yarışması oyunu Coğrafyayı kolay yoldan öğrenin! Coğrafya öğrenmek sıkıcı olmak zorunda değil. Seterra ile bunu kolay yoldan yapın! Kısa sürede dünyadaki her ülkenin yerini harita üzerinde bulmayı öğrenebilirsiniz. Seterra, ülkeleri, başkentleri, bayrakları, nehirleri, gölleri ve önemli jeolojik özellikleri tanımanıza yardımcı olacak eğlenceli testler içerir.

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