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Silly Sky

Silly Sky

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Web Sitesi: poki.com

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Silly Sky, her yönden gelen çeşitli uçaklardan oluşan bir filoya rehberlik etmek için hava trafik kontrolü olarak oynadığınız bir yönetim oyunudur. Uçakları renk kodlu pistlere ve helikopter pistlerine doğru yürütürken, hareketlerini dikkatli bir şekilde planlamanız ve olası kazalardan kaçınmanız gerekir! İlerledikçe, her biri benzersiz araziler ve zorluklar sunan çeşitli haritaların kilidini açacaksınız: orman fırtınalarının ortasına inin, bulutlu şehir gökyüzünde gezinin, çöl dağlarından kurtulun veya kasırga dolu tarım arazileriyle mücadele edin. Her oyun, sürpriz uçakların gelişiyle yeni bir maceradır, bu yüzden göklerdeki eğlence için kemerlerinizi bağlayın!

Web Sitesi: poki.com

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