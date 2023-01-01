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Car Parking Jam

Car Parking Jam

poki.com

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Car Parking Jam, arabaları birer birer hareket ettirmek için bilgeliğinizi kullanmanız gereken, araba sıkışmasını ve sıkışıklığını gideren bir oyundur! Çarpışmalardan kaçınarak ve dikkatli polis memurlarına dikkat ederek park etme sorunlarını stratejik becerilerinizle çözün. Park etme kaosunu çözebilir ve mümkün olduğu kadar çok arabanın kilidini açabilir misiniz?

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Car Parking Jam ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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