Block the Pig, blokları yerleştirerek bir domuzu tuzağa düşürmeniz gereken bir bulmaca oyunudur. Oyun, ilerledikçe zorlaşan farklı turlara sahiptir. Domuzun kaçmasına izin verirseniz oyun sıfırlanır ve yeniden başlamanız gerekir, o yüzden dikkatli olun! Kaç tur bitirebilirsin? Bir blok yerleştirmek için karolara tıkla. Domuzu Engelle, Sun Temple tarafından oluşturuldu. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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