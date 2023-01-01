Nightpoint.io'da insanları ve zombileri vurun! Kıyamet geldi ve sen hayatta kalan son kişilerden birisin. Nightpointio'da yaşayan ölülerin üzerine ateş gibi mermiler yağdırabilirsiniz. Bir saldırı tüfeği alın ve Nightpoint io'daki bir sonraki dalgayla karşılaşmadan önce isabetliliğinizi artırın!

Web Sitesi: nightpoint.io

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