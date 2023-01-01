Mudfield.io bir 2. Dünya Savaşı fethi yukarıdan aşağıya nişancı oyunudur. Tarafınızı ve asker sınıfınızı seçin ve bazı kontrol noktalarını ele geçirin. Gerçekçi WW2 tanklarını M26 Pershing veya Alman Panzer IV Ausf G olarak kullanabilirsiniz.

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